Жительницу Рязани осудили на пять лет за работу на разведку Украины

Отмечается, что 55-летняя уроженка Азербайджана, гражданка РФ, общалась с украинской спецслужбой через мессенджеры WhatsApp* и Signal и пыталась собрать разведывательную информацию против России. Ее действия пресекли сотрудники ФСБ. Рязанский облсуд приговорил злоумышленницу к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за сотрудничество с главным управлением разведки министерства обороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранными государствами. *Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

Жительницу Рязани осудили за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести ущерб безопасности России. Об этом в четверг, 28 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Отмечается, что 55-летняя уроженка Азербайджана, гражданка РФ, общалась с украинской спецслужбой через мессенджеры WhatsApp* и Signal и пыталась собрать разведывательную информацию против России. Ее действия пресекли сотрудники ФСБ.

Рязанский облсуд приговорил злоумышленницу к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за сотрудничество с главным управлением разведки министерства обороны Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранными государствами.

Позже ФСБ опубликовала видео задержания.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России