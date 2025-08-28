Жительницу Рязани осудили на пять лет за работу на разведку Украины

Жительницу Рязани осудили за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести ущерб безопасности России. Об этом в четверг, 28 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Отмечается, что 55-летняя уроженка Азербайджана, гражданка РФ, общалась с украинской спецслужбой через мессенджеры WhatsApp* и Signal и пыталась собрать разведывательную информацию против России. Ее действия пресекли сотрудники ФСБ.
Рязанский облсуд приговорил злоумышленницу к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за сотрудничество с главным управлением разведки министерства обороны Украины.
Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранными государствами.
Позже ФСБ опубликовала видео задержания.
*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России