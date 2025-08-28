ФСБ показала видео задержания сотрудничавшей с ГУР жительницы Рязани
ФСБ показала видео задержания сотрудничавшей с главным управлением разведки министерства обороны Украины жительницы Рязани. Кадры появились в Telegram-канале РБК.
По версии следствия, уроженка Азербайджана добывала информацию, которая могла быть использована против безопасности России. Она общалась с украинской спецслужбой через мессенджеры WhatsApp* и Signal.
Рязанский облсуд приговорил злоумышленницу к пяти годам колонии общего режима.
*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
Видео: Telegram-канал РБК