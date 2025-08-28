Малков начал отвечать на вопросы рязанцев во время прямого эфира в соцсетях
Глава региона сообщил, что предварительно просмотрел темы, которые поднимали жители в комментариях под анонсом, и уточнил, что время общения с гражданами составит ровно 60 минут. Однако, по заверению главы региона, все, что не успеют озвучить за это время, все равно будет передано в профильные ведомства и отработано.
Павел Малков начал отвечать на вопросы рязанцев во время прямого эфира в соцсетях. Трансляцию запустили в группе «Рязанская область» ВКонтакте.
Глава региона сообщил, что предварительно просмотрел темы, которые поднимали жители в комментариях под анонсом, и уточнил, что время общения с гражданами составит ровно 60 минут. Однако, по заверению главы региона, все, что не успеют озвучить за это время, все равно будет передано в профильные ведомства и отработано.
Напомним, Малков обещал обсудить с рязанцами итоги лета, поговорить на разные темы и ответить на вопросы.
Фото: скриншот эфира на странице «Рязанская область» ВКонтакте.