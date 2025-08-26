Малков анонсировал прямой эфир в соцсетях
В четверг, 28 августа, глава региона отправится с рабочей поездкой в Касимовский округ и проведет в этот день прямой эфир в соцсетях. Он начнется в 18:00. «Подведем итоги лета, поговорим на разные темы, отвечу на ваши вопросы», — написал губернатор. Он добавил, что в комментариях под постом официальной страницы Рязанской области в «ВК» можно оставить вопрос.
