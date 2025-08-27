В лесу под Рязанью нашли краснокнижные грибы

Ежовик коралловидный обнаружили местные жители в лесу в Солотче.

Как отметили рязанцы в комментариях под постом, в 2025 году краснокнижные грибы в регионе часто встречаются.

Ранее грибы Мутинус Равенеля или, как их еще называют, «сморчки вонючие» нашли около села Козловка Рыбновского района. Они занесены в Красную книгу.

Выглядит как разветвленный куст белого или кремового цвета. Его сезон приходится на начало июля — середину сентября, и найти его можно на пнях и валеже лиственных пород (осины, дуба, чаще березы), растет по-одному.

Фото: группа «Грибы и Грибники Рязанской области» в «ВК»