В лесу под Рязанью нашли краснокнижные грибы. Пост об этом опубликован 26 августа в соцсетях.
Ежовик коралловидный обнаружили местные жители в лесу в Солотче.
Как отметили рязанцы в комментариях под постом, в 2025 году краснокнижные грибы в регионе часто встречаются.
Ранее грибы Мутинус Равенеля или, как их еще называют, «сморчки вонючие» нашли около села Козловка Рыбновского района. Они занесены в Красную книгу.
Справка:
Согласно данным из открытых источников, ежовик коралловидный, или гериций коралловидный, ежовик (лат. Hericium coralloides), — это съедобный гриб рода гериций.
Выглядит как разветвленный куст белого или кремового цвета. Его сезон приходится на начало июля — середину сентября, и найти его можно на пнях и валеже лиственных пород (осины, дуба, чаще березы), растет по-одному.
Фото: группа «Грибы и Грибники Рязанской области» в «ВК»