В Рязанской области нашли краснокнижные грибы

Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 676
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 302
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 254
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 329
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Грибы Мутинус Равенеля или, как их еще называют, «сморчки вонючие» нашли рязанцы около села Козловка Рыбновского района 24 августа. «Впервые вижу такое чудо природы!» — поделилась местная жительница. Она добавила, что по пути собрала также белые грибы, подосиновики, маслята, сыроежки. Справка: Гриб Мутинус Равенеля из Северной Америки достигает в зрелом состоянии высоты 5-8 сантиметров и ширины примерно 1 сантиметр. Он имеет интенсивный запах падали. Мутинус Равенеля редко встречается в парках и садах под лиственными, реже хвойными деревьями. Грибы несъедобны.

В Рыбновском районе нашли краснокнижные грибы. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.

Грибы Мутинус Равенеля или, как их еще называют, «сморчки вонючие» нашли рязанцы около села Козловка Рыбновского района 24 августа.

«Впервые вижу такое чудо природы!» — поделилась местная жительница.

Она добавила, что по пути собрала также белые грибы, подосиновики, маслята, сыроежки.

Справка:

Согласно данным в открытых источниках, гриб Мутинус Равенеля из Северной Америки достигает в зрелом состоянии высоты 5-8 сантиметров и ширины примерно 1 сантиметр. Он имеет интенсивный запах падали.

Мутинус Равенеля редко встречается в парках и садах под лиственными, реже хвойными деревьями. Плодовые тела появляются с июня до конца сентября. Грибы несъедобны.