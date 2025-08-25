В Рязанской области нашли краснокнижные грибы
В Рыбновском районе нашли краснокнижные грибы. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.
Грибы Мутинус Равенеля или, как их еще называют, «сморчки вонючие» нашли рязанцы около села Козловка Рыбновского района 24 августа.
«Впервые вижу такое чудо природы!» — поделилась местная жительница.
Она добавила, что по пути собрала также белые грибы, подосиновики, маслята, сыроежки.
Справка:
Согласно данным в открытых источниках, гриб Мутинус Равенеля из Северной Америки достигает в зрелом состоянии высоты 5-8 сантиметров и ширины примерно 1 сантиметр. Он имеет интенсивный запах падали.
Мутинус Равенеля редко встречается в парках и садах под лиственными, реже хвойными деревьями. Плодовые тела появляются с июня до конца сентября. Грибы несъедобны.