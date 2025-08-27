Опубликовано видео с места ДТП в Рязанской области с опрокинувшейся машиной
Авария случилась в Касимовском округе, в деревне Лощинино. В результате столкновения одна из легковушек съехала в кювет, вторая получила серьезные механические повреждения. О пострадавших неизвестно.
Опубликовано видео с места ДТП в Рязанской области с опрокинувшейся машиной. Информацию в среду, 27 августа, разместил Telegram-канал «Типичный Касимов».
Авария случилась в Касимовском округе, в деревне Лощинино. В результате столкновения одна из легковушек съехала в кювет, вторая получила серьезные механические повреждения.
О пострадавших неизвестно.