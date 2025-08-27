В Рязанской области произошло ДТП
Отмечается, что авария случилась на повороте на квартал Сазоновка в деревне Лощинино Касимовского округа. Судя по кадрам, после ДТП один из автомобилей съехал в кювет и опрокинулся. По словам очевидцев, движение на участке дороги затруднено. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
В Рязанской области произошло ДТП. Об этом 27 августа сообщили в Telegram-канале «Автоклуб Касимов».
Отмечается, что авария случилась на повороте на квартал Сазоновка в деревне Лощинино Касимовского округа. Судя по кадрам, после ДТП один из автомобилей съехал в кювет и опрокинулся.
По словам очевидцев, движение на участке дороги затруднено.
Информация о пострадавших и подробности уточняются.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»