Названы обстоятельства сбоя в работе сервиса Google Meet в России
Представители платформы заявили, что нарушения не связаны с техническими проблемами на стороне Google. Напомним, ранее россияне пожаловались незаргужающиеся сайт и приложение.
Названы обстоятельства сбоя в работе сервиса Google Meet в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Представители платформы заявили, что нарушения не связаны с техническими проблемами на стороне Google.
Напомним, ранее россияне пожаловались незаргужающиеся сайт и приложение.