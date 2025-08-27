Рязань
«Известия»: торговая сеть «Лента» планирует купить гипермаркет «О'Кей»
По данным газеты, сделка находится на стадии необязывающего предложения и предполагает определение условий между продавцом и покупателем. Отмечается, что в декабре 2024 года совет директоров «О'кей групп» решил продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании. В сделку вошли магазины, товарный знак и логистическая инфраструктура. При этом, как уточнили в публикации, сеть дискаунтеров «Да!» останется под контролем группы. По словам источника «Известий», завершение реорганизации ожидается до конца 2025 года после одобрения сделки правкомиссией.

Торговая сеть «Лента» планирует купить гипермаркеты «О'кей». Об этом 27 августа сообщили «Известия» со ссылкой на три источника.

По данным газеты, сделка находится на стадии необязывающего предложения и предполагает определение условий между продавцом и покупателем.

Отмечается, что в декабре 2024 года совет директоров «О'кей групп» решил продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании. В сделку вошли магазины, товарный знак и логистическая инфраструктура. При этом, как уточнили в публикации, сеть дискаунтеров «Да!» останется под контролем группы.

По словам источника «Известий», завершение реорганизации ожидается до конца 2025 года после одобрения сделки правкомиссией.

При этом, по словам собеседника, продать гипермаркеты стороннему инвестору можно будет только после того, как магазины выведут из структуры «О'кей Групп». По его мнению, это может произойти не раньше 2026 года.

Ранее стало известно, что «Лента» может выкупить гипермаркеты «Магнита».