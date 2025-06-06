«Лента» может выкупить гипермаркеты «Магнита»

По словам собеседника газеты, «Магнит» рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, сосредоточившись на развитии форматов поменьше — магазинов «у дома» и ультрамалых объектов. Сказано, что у «Ленты» гипермаркеты показывают положительную динамику, несмотря на замедление темпов роста всего сегмента. «Потребители, активно пользующиеся доставкой продуктов, сейчас менее охотно посещают большие магазины традиционного формата», — говорится в сообщении. Для ритейлера покупка гипермаркетов «Магнита» — возможность расширить свое присутствие в разных регионах без вложения на открытие объектов с нуля, отметили в публикации.

«Лента» может выкупить гипермаркеты «Магнита». Об этом 6 июня «Ъ» рассказал источник на розничном рынке.

По словам собеседника газеты, «Магнит» рассматривает возможность избавиться от всех крупноформатных объектов, сосредоточившись на развитии форматов поменьше — магазинов «у дома» и ультрамалых объектов. Сказано, что у «Ленты» гипермаркеты показывают положительную динамику, несмотря на замедление темпов роста всего сегмента.

«Потребители, активно пользующиеся доставкой продуктов, сейчас менее охотно посещают большие магазины традиционного формата», — говорится в сообщении.

По словам источника газеты, для ритейлера покупка гипермаркетов «Магнита» — возможность расширить присутствие в разных регионах без вложения на открытие объектов с нуля.

Собеседники «Ъ» пока не знают всех деталей возможной сделки.