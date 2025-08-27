Группировка по предотвращению пожаров из Москвы покинула Рязанскую область. Репортаж из штаба

Группировка по предотвращению пожаров, которая приехала в регион из Москвы, покинула Рязанскую область. В конце августа штаб, размещавшийся около Солотчинского шоссе в районе Варских, свернулся и отправился в столицу после пяти месяцев работы.
Зампред правительства Рустам Халиков заявил РЗН. инфо, что это связано с тем, что пик пожароопасного сезона в Рязанской области пройден.
«Все запланированные мероприятия выполнены совместно с коллегами из Москвы и муниципалитетами региона. Мы усилили взаимодействие внутри пожарного комплекса, провели тренировки и обучение добровольных отрядов. Есть понимание по выявленным недочетам — будем планомерно их устранять. Благодаря общим усилиям удалось пройти это лето без серьезных потерь для лесов и жителей области», — отметил политик.
Редакции РЗН. Инфо удалось посетить штаб во время его работы.
Он начал свою деятельность с 27 марта в рамках подписанного соглашения с правительством Москвы и Рязанской областью. Такое решение приняли из-за малоснежной зимы и раннего потепления, так как вырос риск возгораний.
Группировка проводила работы по опашке, созданию минерализованных полос, расчистке противопожарных водоемов, обводнению торфяников, расчистке завалов и патрулированию лесов проводились в 15 районах области совместно с муниципалитетами.
Работа проводилась в штабном режиме с ежедневными отчетами всем профильным ведомствам о проделанной работе.