Рязанская ГАИ объяснила очереди в МРЭО
Отмечается, что инцидент случился в первой половине дня 26 августа. Из-за большого количества посетителей произошел сбой в терминалах. В Госавтоинспекции уточнили, что работа устройств уже восстановлена. Жителям напомнили, что в областном центре работает МФЦ, в котором можно зарегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение. Отделение находится по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, 65А.
Ранее жители пожаловались на длинные очереди.