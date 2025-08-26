Рязанцы пожаловались на очереди в МРЭО ГАИ
«Что [происходит] опять в МРЭО? Терминал не работает, толпа, очередь, записаться невозможно, когда уже руководство обратит внимание?» — задались вопросом местные жители. Официально информацию пока не комментировали.
Рязанцы пожаловались на очереди в МРЭО ГАИ. Соответствующий пост во вторник, 26 августа, опубликован в соцсетях.
