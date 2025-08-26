В Рязани приостановят работу всех платных парковок
В Рязани приостановят работу всех платных парковок. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Работу платных парковок приостановят 29 августа из-за проведения культурных и массовых мероприятий.
Администрация города призвала водителей учитывать информацию при планировании поездок.
Ранее власти рассказали, как пройдет День города в Рязани. Мероприятия пройдут 29, 30 и 31 августа, а также 5 сентября.