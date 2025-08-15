Рязанцев пригласили на празднование Дня города

Власти рассказали, как пройдет День города в Рязани. Это произошло на пресс-конференции 15 августа, где рязанцев пригласили на многочисленные мероприятия, которые пройдут в конце августа.

Мероприятия пройдут 29, 30 и 31 августа, а также 5 сентября. Глава управления культуры администрации Рязани Надежда Майорова рассказала, что 29 августа начнется с традиционного молебна во славу Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Запланировано более 20 фестивалей, главной площадкой станет Лыбедский бульвар.

Группа «Дискотека авария» выступит в рамках фестиваля «Креативных индустрий» на Лыбедском бульваре 29 августа на главной сцене у цирка в 21:00.

На Лыбедском бульваре — от Астраханского моста до цирка — пройдет Гастрономический фестиваль, рязанцев в том числе пригласили попробовать 100-метровый сладкий пирог, который разрежут в 12:30 30 августа. Кроме того, на гастрономическом фестивале запланированы мастер-классы от рязанских шеф-поваров и другие интерактивные площадки.

В Рязанской филармонии 29 августа с 18:00 пройдет фестиваль КВН «Поющий косопуз» и концерт команды «Уездный город».

На время празднования в Нижнем и Верхнем городских садах запланированы два фестиваля: «Парковый» и «Рязанское гостеприимство». Там 29 августа пройдет флэшмоб «Рязанская змейка», а также выступления духовых оркестров. 30 августа с 15:00 в Наташкином парке все желающие смогут выступить с танцем.

На фестивале «День города в Горьковке» 29-30 августа в библиотеке пройдут выставки, кинопоказы, мастер-классы и лекции.

В Лесопарке организуют спортивный фестиваль «Битва за Рязань». В парке 30 августа для посетителей будут работать интерактивные площадки в стиле древней Руси, пройдет турнир по силовому экстриму «Окский рубеж», а в 20:00 — вечер боев «Битва за 930».

30 августа на площадке перед Почтамтом организуют Космический фестиваль «Через тернии к звездам», там будет работать космический музей под открытым небом.

В музее Павлова запланирован фестиваль краеведов «В городе моем — моя судьба». В музее-усадьбе 30-31 августа пройдут лекции и выступления краеведов, а также выставки.

31 августа на Рюминском пруду состоится рязанский этап соревнования по поплавочному рыбатлону.

31 августа на базе муниципального культурного центра пройдет фестиваль рязанского кино «Образ». Программа будет состоять из четырех показов.

5 сентября организуют фестиваль уличных музыкантов «Подбелка».

Возрастное ограничение — 18+