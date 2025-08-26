В Госдуме призвали уравнять зарплату учителей по всей стране

В Госдуме призвали уравнять зарплату учителей по всей стране. С соответствующей инициативой выступил депутат Леонид Слуцкий, передало 26 августа ТАСС.

По его словам, нужно создать единую федеральную систему оплаты труда для учителей, чтобы уравнять их заработную плату во всех российских регионах.

Слуцкий уточнил, что преподаватели вынуждены брать чрезмерную нагрузку ради достойного заработка, что, по его мнению, приводит к хронической усталости, профессиональному выгоранию и уходу из профессии.

Кроме того, он назвал разрыв в оплате труда между регионами «пугающим». В Москве, как отметил Слуцкий, средняя зарплата превышает 143 тысяч рублей, что более чем в три раза выше, чем, например, в Ивановской области.

Ранее в Госдуме предложили ввести доплаты для учителей на обновление гардероба.