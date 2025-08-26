Рязань
В Госдуме призвали уравнять зарплату учителей по всей стране
Ранее в Госдуме предложили ввести доплаты для учителей на обновление гардероба.