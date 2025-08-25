Госдуме предложили ввести доплаты для учителей на обновление гардероба

По мнению депутата Сергея Миронова, педагогам нужно повысить выплаты, чтобы они одевались стильно. «Доплачивать учителям на то, чтобы они могли одеваться прилично и в соответствии с современными требованиями моды, вот это было бы абсолютно правильно», — отметил парламентарий. В то же время он против введения для учителей единого дресс-кода.

