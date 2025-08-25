Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 675
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 301
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 253
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 329
Госдуме предложили ввести доплаты для учителей на обновление гардероба
По мнению депутата Сергея Миронова, педагогам нужно повысить выплаты, чтобы они одевались стильно. «Доплачивать учителям на то, чтобы они могли одеваться прилично и в соответствии с современными требованиями моды, вот это было бы абсолютно правильно», — отметил парламентарий. В то же время он против введения для учителей единого дресс-кода.

Госдуме предложили ввести доплаты для учителей на обновление гардероба. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

По его мнению, педагогам нужно повысить выплаты, чтобы они одевались стильно.

«Доплачивать учителям на то, чтобы они могли одеваться прилично и в соответствии с современными требованиями моды, вот это было бы абсолютно правильно», — отметил парламентарий.

В то же время Миронов против введения для учителей единого дресс-кода.