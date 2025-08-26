В ГД предложили сделать целевыми бюджетные места в вузах не только для медиков

Депутат в целом поддержал инициативу Минздрава сделать все бюджетные места в медвузах целевыми и предложил распространить подобный механизм и на другие сферы, где наблюдается острая нехватка кадров. По мнению Нилова, целевое обучение должно сопровождаться предоставлением дополнительных гарантий, а «главное — предложением решения жилищного вопроса». Напомним, Минздрав также предложил обязать обучающихся по целевому направлению медиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.

В Госдуме предложили сделать целевыми бюджетные места в вузах не только для медиков. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Нилов, передало ТАСС.

Он в целом поддержал инициативу Минздрава сделать все бюджетные места в медвузах целевыми и предложил распространить подобный механизм и на другие сферы, где наблюдается острая нехватка кадров.

По мнению Нилова, целевое обучение должно сопровождаться предоставлением дополнительных гарантий, а «главное — предложением решения жилищного вопроса».

Напомним, Минздрав также предложил обязать обучающихся по целевому направлению медиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.