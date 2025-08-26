В России предложили преобразовать бюджетные места в медицинских вузах в целевые
С инициативой выступил Минздрав. Там предложили сделать все бюджетные места по основным программам высшего медицинского образования целевыми. Ведомство также предложило обязать обучающихся по целевому направлению медиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.
В России предложили преобразовать бюджетные места в медицинских вузах в целевые. Об этом сообщает РИА Новости.
С инициативой выступил Минздрав. Там предложили сделать все бюджетные места по основным программам высшего медицинского образования целевыми.
Ведомство также предложило обязать обучающихся по целевому направлению медиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.