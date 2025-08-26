Над Рязанской областью сбили шесть БПЛА

С полуночи 26 августа до 06:10 над регионами РФ сбили 43 БПЛА. По 6 беспилотников сбили над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, 5- над Волгоградской, 4 над Брянской, по 3 — над Орловской и Псковской областями, по 2 над Белгородской и Курской областями, по 1 — над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей. Отмечается, что в Рязанской области всю ночь действовала угроза БПЛА.

Над Рязанской областью сбили шесть БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, с полуночи 26 августа до 06:10 над регионами РФ сбили 43 БПЛА. По 6 беспилотников сбили над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, 5- над Волгоградской, 4 над Брянской, по 3 — над Орловской и Псковской областями, по 2 над Белгородской и Курской областями, по 1 — над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей.

Отмечается, что в Рязанской области всю ночь действовала угроза БПЛА.

Позже губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион.