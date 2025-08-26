Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
16°
Срд, 27
17°
Чтв, 28
18°
ЦБ USD 80.68 -0.07 26/08
ЦБ EUR 94.46 0.83 26/08
Нал. USD 80.20 / 80.57 26/08 10:15
Нал. EUR 94.10 / 94.88 26/08 10:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 941
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 410
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 355
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 429
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Над Рязанской областью сбили шесть БПЛА
С полуночи 26 августа до 06:10 над регионами РФ сбили 43 БПЛА. По 6 беспилотников сбили над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, 5- над Волгоградской, 4 над Брянской, по 3 — над Орловской и Псковской областями, по 2 над Белгородской и Курской областями, по 1 — над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей. Отмечается, что в Рязанской области всю ночь действовала угроза БПЛА.

Над Рязанской областью сбили шесть БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, с полуночи 26 августа до 06:10 над регионами РФ сбили 43 БПЛА. По 6 беспилотников сбили над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, 5- над Волгоградской, 4 над Брянской, по 3 — над Орловской и Псковской областями, по 2 над Белгородской и Курской областями, по 1 — над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей.

Отмечается, что в Рязанской области всю ночь действовала угроза БПЛА.

Позже губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион.