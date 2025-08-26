Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Рязанскую область
По словам Павла Малкова, пострадавших в результате атаки нет. «В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома, повреждена крыша. Возгорание оперативно ликвидировано. Оценивается материальный ущерб», — отметил губернатор. Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 26 августа над Рязанской областью сбили шесть БПЛА.
