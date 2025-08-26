Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
16°
Срд, 27
17°
Чтв, 28
18°
ЦБ USD 80.53 -0.15 27/08
ЦБ EUR 93.37 -1.09 27/08
Нал. USD 80.20 / 80.50 26/08 18:30
Нал. EUR 94.30 / 95.00 26/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 355
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 455
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 393
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 468
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Депутаты Рязанской областной и городской Думы встретились с представителями Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО и самими ветеранами

Во встрече на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» приняли участие депутаты Рязанской областной Думы Дмитрий Репников и Роман Иголкин, заместитель председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова.

Как отметил Дмитрий Репников, во время обсуждения были подняты важные вопросы интеграции ветеранов в предпринимательскую деятельность и развития собственного бизнеса.

Также участники детально рассмотрели перспективы сотрудничества между участниками СВО и представителями частного сектора экономики.

«Ветераны рассказали о своих достижениях в бизнесе и подчеркнули важность обмена опытом и знаниями», — добавил Дмитрий Репников.

Кроме того, речь шла о возможности карьерного роста, поддержке специализированных центров по переподготовке кадров, направленных на помощь бывшим военным в трудоустройстве или открытии собственного дела, а также практических рекомендациях, включая лучшие практики поддержки ветеранов через программы адаптации и повышения квалификации, роли общественных организаций и государственных структур в обеспечении качественной помощи.

Также затронули вопросы предоставления социальных гарантий и льгот участникам СВО. Государство предлагает комплексную и разнообразную поддержку добровольцам, которые встали на защиту Родины.

«Наша цель — обеспечить комфортные условия для перехода ветеранов к мирной жизни и полноценной профессиональной самореализации. Встреча стала важным шагом в направлении успешной интеграции ветеранов СВО в экономическое пространство страны. Это не только повышает уровень занятости, но и улучшает качество жизни тех, кто прошел испытания войны и заслуживает достойного будущего», — подытожил Дмитрий Репников.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»