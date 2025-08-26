Депутаты Рязанской областной и городской Думы встретились с представителями Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО и самими ветеранами

Во встрече на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» приняли участие депутаты Рязанской областной Думы Дмитрий Репников и Роман Иголкин, заместитель председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова.

Как отметил Дмитрий Репников, во время обсуждения были подняты важные вопросы интеграции ветеранов в предпринимательскую деятельность и развития собственного бизнеса.

Также участники детально рассмотрели перспективы сотрудничества между участниками СВО и представителями частного сектора экономики.

«Ветераны рассказали о своих достижениях в бизнесе и подчеркнули важность обмена опытом и знаниями», — добавил Дмитрий Репников.

Кроме того, речь шла о возможности карьерного роста, поддержке специализированных центров по переподготовке кадров, направленных на помощь бывшим военным в трудоустройстве или открытии собственного дела, а также практических рекомендациях, включая лучшие практики поддержки ветеранов через программы адаптации и повышения квалификации, роли общественных организаций и государственных структур в обеспечении качественной помощи.

Также затронули вопросы предоставления социальных гарантий и льгот участникам СВО. Государство предлагает комплексную и разнообразную поддержку добровольцам, которые встали на защиту Родины.

«Наша цель — обеспечить комфортные условия для перехода ветеранов к мирной жизни и полноценной профессиональной самореализации. Встреча стала важным шагом в направлении успешной интеграции ветеранов СВО в экономическое пространство страны. Это не только повышает уровень занятости, но и улучшает качество жизни тех, кто прошел испытания войны и заслуживает достойного будущего», — подытожил Дмитрий Репников.

