В школе № 20 в Рязани обрушился потолок, а учеников перевели в другое учреждение

Выяснилось, что в мае в кабинете географии обрушился потолок. После происшествия в школе провели проверку. Согласно заключению экспертизы, образовательный процесс в здании не может продолжаться. По словам родителей, на собрании им объявили, что учеба начнется в школе № 74 на улице Станкозаводской. Учреждения располагаются близко друг к другу, в 15 минутах ходьбы. Учеба продолжится с педагогическим составом из школы № 20. Кроме того, родителям учеников сообщили, что учреждение расформировывать не будут. Редакция РЗН. Инфо запросила официальный комментарий по данной ситуации.

В школе № 20 на улице Фридриха Энгельса в Рязани обрушился потолок, а учеников перевели в другое учреждение. Об этом РЗН. Инфо сообщили родители.

Выяснилось, что в мае в кабинете географии обрушился потолок. После происшествия в школе провели проверку. Согласно заключению экспертизы, образовательный процесс в здании не может продолжаться.

По словам родителей, на собрании им объявили, что учеба начнется в школе № 74 на улице Станкозаводской. Учреждения располагаются близко друг к другу, в 15 минутах ходьбы. Учеба продолжится с педагогическим составом из школы № 20. Кроме того, родителям учеников сообщили, что учреждение расформировывать не будут.

Редакция РЗН. Инфо запросила официальный комментарий по данной ситуации.

Согласно сайту госзакупок, на выполнение капитального ремонта крыши здания школы № 20 в 2024 году выделили 7 миллионов 899 тысяч 743 рубля. Контракт на оказание услуг заключили с ООО «Ударник».

Напомним, ранее обрушилось потолочное покрытие в школе № 33 на улице Островского. Мэрия обратилась в суд с требованием взыскать средства с подрядчика за невыполненные работы по контракту. Капитальный ремонт и благоустройство территории проводили в 2022 году. Суд рассмотрел дело и постановил взыскать с подрядчика 300 тысяч рублей.