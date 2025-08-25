Рязань
В поселке Лесной продолжит работу штаб по оказанию помощи
Ранее в Шиловском районе завершились поисково-спасательные работы.

Все новости по теме — в нашем сюжете.