В поселке Лесной продолжит работу штаб по оказанию помощи

В поселке Лесной продолжается активная работа штаба по оказанию помощи, организованного региональным управлением социальной защиты населения и социальными службами. Об этом сообщает пресс-служба опергруппы Рязанской области. На 25 августа зарегистрировали 73 заявления от пострадавших, из которых 54 гражданам, чье имущество пострадало, уже направили выплаты на первоочередные нужды. Кроме того, первоочередные выплаты из регионального бюджета предоставили 8 семьям, потерявшим своих близких. В то же время подали 5 заявлений на компенсацию за ранения. Работа по оказанию помощи пострадавшим продолжится в ближайшие дни.

Ранее в Шиловском районе завершились поисково-спасательные работы.

