Свидетели выступили по делу рязанки, которая подожгла подругу во время молитвы

Сначала в Рязанском областном суде допросили родственницу погибшей, которая работает в кораблинской больнице. По ее словам, с пострадавшей она встретилась утром 8 марта 2023 года. Несмотря на ожоги, она могла ориентироваться в пространстве и времени, но не рассказывала детали произошедшего. Также свидетель пояснила, что большую часть времени погибшая жила в Мурманске, а в Кораблино приезжала редко, поэтому общались они не часто.

В Рязани допросили свидетелей по делу Натальи Боруновой, которую судят за поджог с причинением значительного ущерба и убийство с особой жестокостью в Кораблинском районе. Заседание состоялось в понедельник, 25 августа.

Сначала в Рязанском областном суде допросили родственницу погибшей, которая работает в кораблинской больнице. По ее словам, с пострадавшей она встретилась утром 8 марта 2023 года. Несмотря на ожоги, она могла ориентироваться в пространстве и времени, но не рассказывала детали произошедшего. Также свидетель пояснила, что большую часть времени погибшая жила в Мурманске, а в Кораблино приезжала редко, поэтому общались они не часто.

После визита в больницу она отправилась к пострадавшей домой, чтобы проверить обстановку и кота. Родственница увидела, что входная дверь была обоженной, а вся квартира — черная после огня.

Второй свидетельницей по делу допросили сестру погибшей. По словам родственницы, Наталья Борунова схватила потерпевшую и поставила на колени. Она с использованием нецензурной брани потребовала, чтобы та молилась перед иконами и лампадкой.

Впоследствии между женщинами началась ссора. Свидетель рассказала, что Борунова схватила знакомую, держала ее за шею. В ходе развития конфликта нападавшая взяла канистру со спиртом, которая хранилась в кладовой, и направляла содержимое в сторону потерпевшей, жидкость попадала и на ковер.

По заявлению сестры, пострадавшая боролась и хотела забрать канистру из рук Боруновой. Однако ей это не удалось. Потерпевшая загорелась, предположительно, от фитиля лампады. Свидетель пересказала суду версию произошедшего, потому что присутствовала при допросе сестры следователем после случившегося. В конфликте она участия не принимала. Точно восстановить последовательность событий того дня женщина не смогла, потому что прошло много времени и некоторые детали забылись.

Согласно озвученному протоколу осмотра места происшествия, в квартире потерпевшей нашли сигареты, окурки, шелуху от семечек, бутылки от спиртных напитков и обгоревшие вещи.

На заседании выяснилось, что потерпевшая скончалась в медучреждении 12 июня 2023 года, спустя три месяца после конфликта. Смерть наступила от ожоговой болезни и возникших осложнений.

Суд планировал допросить еще трех свидетелей, но они не явились на заседание. Прокурор заявила ходатайство об их повторном приглашении.

На следующих заседаниях допрос свидетелей продолжится.

Напомним, суд начал рассматривать дело рязанки. Подсудимая вину не признала и заявила, что в обвинении «одно вранье».