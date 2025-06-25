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Суд начал рассматривать дело рязанки, которая подожгла подругу во время молитвы
Преступление произошло 7 марта 2023 года. По версии следствия, Борунова и ее приятельница Ольга находились в квартире пострадавшей, где распивали спиртные напитки. Случилась ссора, в ходе нее пьяная Борунова заставила встать собутыльницу на колени перед журнальным столиком, зажечь лампадку и молиться. Прокурор отметил, что во время ссоры подсудимая Борунова захотела причинить особые страдания погибшей и убить. Подсудимая облила Ольгу спиртом. Потерпевшая пыталась силой вытолкнуть Борунову в подъезд, но подсудимая кинула в нее лампадку с открытым огнем. От полученных травм Ольга скончалась в больнице. Огонь потушили пожарные.

В Рязанском Областном суде начали рассмотрение по делу пенсионерки Натальи Боруновой из Кораблина, которая сожгла приятельницу заживо после ссоры. Корреспондент РЗН. Инфо присутствовала на заседании в среду, 25 июня.

Наталья Борунова присутствовала на заседании через ВКС из Кораблинского районного суда. Об этом просила подсудимая. Она проживает в Кораблине и ухаживает за тяжелобольной матерью.

Преступление произошло 7 марта 2023 года. По версии следствия, Борунова и ее приятельница Ольга находились в квартире пострадавшей, где распивали спиртные напитки. Случилась ссора, в ходе нее пьяная Борунова заставила встать собутыльницу на колени перед журнальным столиком, зажечь лампадку и молиться. Прокурор отметил, что во время ссоры подсудимая Борунова захотела причинить особые страдания погибшей и убить. Подсудимая облила Ольгу спиртом. Потерпевшая пыталась силой вытолкнуть Борунову в подъезд, но подсудимая кинула в нее лампадку с открытым огнем.

«Убедившись, что огонь распространился на нижнюю часть тела пострадавшей, а также зажглись коридоры в квартире, Борунова скрылась с места преступления», — зачитал обвинение прокурор.

От полученных травм Ольга скончалась в больнице. Огонь потушили пожарные.

Подсудимая заявила, что в обвинении «одно вранье». По ее версии, они с Ольгой тушили ковер вместе, из квартиры в подъезд она не выходила, а выпрыгнула из окна. Погибшая, как она утверждает, весь вечер выходила в коридор, который в последствие был в огне, и брызгала там освежителем воздуха, чтобы ее кот не реагировал на запах от домашних животных подсудимой. Судья уточнил ее отношение к обвинению.

«Следователь не работает… нашли крайнюю… я не признаю вину полностью», — заявила Борунова.

На следующем заседании допросят свидетелей. Оно состоится 11 августа.

Ранее сообщалось, что злоумышленницу обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пп. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба). Боруновой грозит наказание до 20 лет лишения свободы.