Среди вернувшихся из украинского плена военных оказался рязанец
Об этом сообщает рязанский омбудсмен Наталья Епихина. Она рассказала, что в результате обмена военнопленными, которое состоялось 24 августа, на родину вернулся житель Рязанской области. «Еще один наш земляк вернулся на Родину в ходе прошедшего обмена», — отметила Епихина. Напомним, обмен проходил по формуле «146 на 146».
