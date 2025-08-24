Россия и Украина обменялись военнопленными
Обмен прошел 24 августа. Россия вернула 146 военнослужащих. Взамен переданы столько же украинских бойцов. «Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации — жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой», — написали в Минобороны. Сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Фото — скриншот видео Минобороны.