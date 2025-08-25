Следователи завершили расследование дела об убийстве в Рязанской области
Труп 42-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли 1 июня 2025 года в частном доме. Следствием установлено, что во время конфликта пьяный мужчина взял нож и нанес жене несколько колото-резаных ран. Она скончалась на месте. После мужчина скрылся. Вскоре его задержали и заключили под стражу. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Следователи завершили расследование дела об убийстве в Касимовском округе. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Ранее сообщалось, что во время осмотра места происшествия следователи обнаружили следы и орудие преступления.