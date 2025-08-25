Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Россиян предупредили о повышении рисков максимальных солнечных вспышек
Россиян предупредили о повышении рисков максимальных солнечных вспышек. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Вспышки X-класса характеризуются огромным выбросом энергии и радиации. Они могут вызвать мощные геомагнитные бури на Земле, повредить спутники и системы связи, а также увеличить уровень космической радиации.

Ученые выяснили, что причиной повышенной активности стала большая группа солнечных пятен, расположенная за краем солнечного диска. Именно из этой области исходят самые сильные солнечные взрывы, что значительно увеличивает риск экстремальных вспышек.