В Рязанской области машина полиции попала в ДТП
По словам очевидцев, один из водителей врезался в автомобиль, после чего вторую машину отбросило прямо на патрульное авто. По предварительной информации портала, обошлось без жертв. Судя по фото, на месте происшествия работали сотрудники ГАИ.
Официальная информация уточняется.