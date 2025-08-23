Законопроект о запрете продажи вейпов в России направили на рассмотрение
Метелев отметил, что документ включает также меры по усилению регулирования оборота никотиносодержащей продукции: установка минимальной площади магазинов, запрет ввоза вейпов и жидкостей, а также приостановка работы точек за продажу насвая и снюса детям. Инициативу уже поддержал президент Владимир Путин после обращения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
