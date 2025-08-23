В Рязанской области в ДТП погибли два человека

Авария произошла в Михайловском районе. «Предварительно установлено, что 23 августа на 225 километре автодороги Р-22 „Каспий“ произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Лада „Приора“ погибли», — написали в пресс-службе прокуратуры. На кадрах с видеорегистратора можно увидеть, что легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной.

В Михайловском районе погибли два человека после столкновения с грузовиком лоб в лоб. Региональная прокуратура организовала проверку, сообщили в ведомстве 23 августа.

«Предварительно установлено, что 23 августа на 225 километре автодороги Р-22 „Каспий“ произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Лада „Приора“ погибли», — написали в пресс-службе прокуратуры.

На кадрах с видеорегистратора можно увидеть, что легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной.

Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор Михайловского района Максим Просянников.

Позже стало известно, что в аварии также пострадал 15-летний подросток.

Фото и видео — прокуратура Рязанской области.