В ДТП с двумя погибшими в Рязанской области пострадал подросток
По информации ведомства, примерно в 14:30, на 226-ом километре автодороги Р-22 «Каспий», 48-летний житель Воронежской области, управляя автомобилем «Лада Приора» совершил столкновение с автомобилем «Газель». За рулем второй машины был 46-летний житель Тамбовской области. Водитель автомобиля «Лада Приора» и его пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП. Также пострадал 15-летний пассажир «Газели». С полученными травмами подросток доставлен в медицинское учреждение.
Стало известно о других пострадавших в ДТП с двумя погибшими в Рязанской области. Информацию сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.
Фото: рязанская ГАИ.