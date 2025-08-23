В Рязани второй раз за сутки произошло массовое отключение электричества
В Рязани снова массово отключили свет из-за аварии. Электричества нет на девяти улицах, сообщили РЗН. Инфо в городских электросетях 23 августа.
Электроэнергии нет по следующим адресам:
- улица Большая;
- улица Кальная;
- улица Тимуровцев;
- улица Новоселов;
- улица Советской Армии;
- Касимовское шоссе;
- улица Боголюбова;
- улица Верхняя;
- улица Зубковой.
Вернуть свет в РГРЭС пообещали в течение четырех часов с момента отключения.
Напомним, с утра 23 августа в Рязани отключали свет из-за аварии на шести улицах.