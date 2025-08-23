Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 23
15°
Вск, 24
19°
Пнд, 25
17°
ЦБ USD 80.75 0.5 23/08
ЦБ EUR 93.63 0.13 23/08
Нал. USD 80.31 / 80.75 23/08 08:09
Нал. EUR 94.10 / 94.62 23/08 08:09
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 903
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 084
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 004
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 147
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанским родителям рассказали, какие рюкзаки лучше купить детям к школе
Согласно техрегламенту, ранцы или рюкзаки должны иметь маркировку с указанием возраста, а их вес не должен превышать 700 грамм для младших школьников и килограмм — для старших классов. Ранцы для младших школьников обязаны иметь формоустойчивую спинку для равномерного распределения веса. В Росптотребнадзоре уточнили размеры ранцев для начальных классов: высота 300-360 мм, передняя стенка 220-260 мм, ширина 60-100 мм, длина ремней — не менее 600-700 мм, ширина ремней — 35-40 мм. Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

Рязанским родителям рассказали, какие рюкзаки лучше купить детям к школе. Соответствующую информацию опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора в субботу, 23 августа.

Согласно техрегламенту, ранцы или рюкзаки должны иметь маркировку с указанием возраста, а их вес не должен превышать 700 грамм для младших школьников и килограмм — для старших классов. Ранцы для младших школьников обязаны иметь формоустойчивую спинку для равномерного распределения веса.

В Росптотребнадзоре уточнили размеры ранцев для начальных классов: высота 300-360 мм, передняя стенка 220-260 мм, ширина 60-100 мм, длина ремней — не менее 600-700 мм, ширина ремней — 35-40 мм. Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

При этом вес учебников по классам не должен превышать: для 1-2 классов — 1,5 кг; для 3-4 — 2 кг; для 5-6 — 2,5 кг; для 7-8 — 3,5 кг; для старших — 4 кг. Оптимальное соотношение веса ранца к весу ребенка — примерно 1:10.

Все рюкзаки должны иметь светоотражающие элементы и быть изготовлены из легких, прочных, водоотталкивающих материалов. Соблюдение этих требований важно для здоровья и комфорта школьников, подчеркнули в ведомстве.

Ранее редакция РЗН. Инфо решила выяснить, сколько денег потратят родители на сборы первоклассника в школу. Подробнее в публикации.