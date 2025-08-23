Рязанским родителям рассказали, какие рюкзаки лучше купить детям к школе

Рязанским родителям рассказали, какие рюкзаки лучше купить детям к школе. Соответствующую информацию опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора в субботу, 23 августа.

Согласно техрегламенту, ранцы или рюкзаки должны иметь маркировку с указанием возраста, а их вес не должен превышать 700 грамм для младших школьников и килограмм — для старших классов. Ранцы для младших школьников обязаны иметь формоустойчивую спинку для равномерного распределения веса.

В Росптотребнадзоре уточнили размеры ранцев для начальных классов: высота 300-360 мм, передняя стенка 220-260 мм, ширина 60-100 мм, длина ремней — не менее 600-700 мм, ширина ремней — 35-40 мм. Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

При этом вес учебников по классам не должен превышать: для 1-2 классов — 1,5 кг; для 3-4 — 2 кг; для 5-6 — 2,5 кг; для 7-8 — 3,5 кг; для старших — 4 кг. Оптимальное соотношение веса ранца к весу ребенка — примерно 1:10.

Все рюкзаки должны иметь светоотражающие элементы и быть изготовлены из легких, прочных, водоотталкивающих материалов. Соблюдение этих требований важно для здоровья и комфорта школьников, подчеркнули в ведомстве.

