В работе сервиса «Госуслуги» произошел сбой
Пользователи сообщают, что не могут войти в личный кабинет, у некоторых не открывается сайт и не работает приложение. Часть обращений связана с постоянным обновлением сайта.
Ранее проблема возникла у видеосервиса Google Meet.