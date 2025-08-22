В Минцифры назвали причину сбоя на «Госуслугах»
22 августа с 12:00 портал подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Также уточняется, что сервис работает в штатном режиме. «Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются», — заявили в министерстве. Там также добавили, что данные граждан защищены. Ранее пользователи рассказали, что не могут войти в личный кабинет на «Госуслугах».
