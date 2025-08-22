В Рязанской области задержали мужчину с почти 3 килограммами наркотиков в машине

В Рязанской области полицейские остановили BMW, в котором нашли почти 3 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс‑служба полиции. Оперативники действовали по наводке о 37‑летнем москвиче, причастном к незаконной торговле. Во время специальной операции в Михайловском районе сотрудники полиции обнаружили в тайнике под задним бампером три пакета с веществом, предназначавшимся для продажи через подпольный интернет‑магазин. Ранее мужчина был осуждён за перевозку наркотиков, отбывал 8 лет, после освобождения был депортирован, но вернулся в Россию. Против него завели уголовное дело — ему грозит до 20 лет или пожизненное заключение. Подозреваемого арестовали.

Фото: Рязанская полиция