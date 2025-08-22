В Рязанской области задержали мужчину с почти 3 килограммами наркотиков в машине

В Рязанской области полицейские остановили автомобиль, в котором перевозили почти три килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Оперативники получили информацию о 37-летнем мужчине из Москвы, который мог быть связан с незаконной торговлей наркотиками.
Во время специальной операции в Михайловском районе сотрудники полиции остановили машину «БМВ 520» и задержали водителя с помощью спецназа. При проверке автомобиля они нашли тайник под задним бампером, в котором было три пакета с наркотиками весом почти 3 килограмма. Эти наркотики планировалось продавать через подпольный интернет-магазин.
Стоит отметить, что ранее этот человек уже был осужден за перевозку наркотиков и провел 8 лет в тюрьме. После освобождения его депортировали, но он вернулся в Россию.
Теперь против него возбудили уголовное дело, и ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Подозреваемого арестовали.
Фото: Рязанская полиция