В Рязанской области задержали мужчину с почти 3 килограммами наркотиков в машине
Фото: Рязанская полиция