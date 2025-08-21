Россельхознадзор подал в суд на молочный завод в Рязанской области
Отмечается, что специалисты Россельхознадзора провели проверку и выяснили, что ООО «Тырновский молочный завод» не устранил установленные ранее нарушения, в том числе:
- в морозилке вместе с доброкачественными заквасками хранили «просрочку»;
- в помещениях предприятия обнаружили выбоины и сколы плитки на полу, стенах; на потолке отслаивалось лакокрасочное покрытие; на участках стен не было плитки;
- в производственных помещениях хранили моющие и дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности.
Россельхознадзор попросил суд привлечь ООО «Тырновский молочный завод» к административной ответственности, предусмотренной частью 15 статьи 19.5 КоАП РФ.
Заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 8 сентября 2025 года.
Ранее ООО «Тырновский молочный завод» в Шиловском районе оштрафовали на 300 тысяч рублей.