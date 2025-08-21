Рязань
После атак украинских БПЛА в пути задерживаются 10 поездов, следующих через Рязань
В пути задерживаются 6 поездов, следующих из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, и 4 поезда, следующих из столицы на полуостров. Время опозданий составляет от 1,5 до 5,5 часа.

После атак украинских БПЛА в пути задерживаются 10 поездов, следующих через Рязань. Об этом сообщает оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд сервис экспресс».

По пути следования в Крым задерживаются поезда:

  • № 068 Москва — Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 5,5 часов;
  • № 163 Москва — Феодосия, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа;
  • № 92 Москва — Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час;
  • № 173 Москва — Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа.

Из Крыма:

  • № 18 Симферополь — Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа;
  • № 28 Симферополь — Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа;
  • № 164 Феодосия — Москва, отправлением 20.08, опоздание 3,5 часа;
  • № 008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 2,5 часа;
  • № 180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 2,5 часа;
  • № 068 Симферополь — Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа.

Ранее сообщалось о задержке 19 поездов.