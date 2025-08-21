Рязань
Более 10 поездов с остановкой в Рязани задержались из-за атаки украинских БПЛА
Максимальное время задержки поездов по состоянию на 06:35 мск составляет около 4 часов.

Более 10 поездов с остановкой в Рязани задерживаются из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Темеграмма РЖД».

Отмечается, что в связи с происшествием на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов:

  • № 135 Махачкала — Санкт-Петербург;
  • № 11 Анапа — Москва;
  • № 143 Кисловодск — Москва;
  • № 125 Новороссийск — Москва;
  • № 547 Имеретинский Курорт — Белгород;
  • № 241 Анапа — Киров;
  • № 285 Новороссийск — Мурманск;
  • № 459 Адлер — Тамбов;
  • № 246 Санкт-Петербург — Ейск;
  • № 68 Москва — Симферополь;
  • № 234 Москва — Новороссийск;
  • № 144 Москва — Кисловодск;
  • № 576 Москва — Имеретинский Курорт;
  • № 114 Москва — Краснодар;
  • № 480 Санкт-Петербург — Сухуми;
  • № 20 Москва — Ростов-на-Дону;
  • № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
  • № 217 Анапа — Москва;
  • № 512 Воркута — Новороссийск.

Максимальное время задержки поездов по состоянию на 06:35 мск составляет около 4 часов.