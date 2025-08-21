Более 10 поездов с остановкой в Рязани задержались из-за атаки украинских БПЛА
Максимальное время задержки поездов по состоянию на 06:35 мск составляет около 4 часов.
Более 10 поездов с остановкой в Рязани задерживаются из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Темеграмма РЖД».
Отмечается, что в связи с происшествием на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов:
- № 135 Махачкала — Санкт-Петербург;
- № 11 Анапа — Москва;
- № 143 Кисловодск — Москва;
- № 125 Новороссийск — Москва;
- № 547 Имеретинский Курорт — Белгород;
- № 241 Анапа — Киров;
- № 285 Новороссийск — Мурманск;
- № 459 Адлер — Тамбов;
- № 246 Санкт-Петербург — Ейск;
- № 68 Москва — Симферополь;
- № 234 Москва — Новороссийск;
- № 144 Москва — Кисловодск;
- № 576 Москва — Имеретинский Курорт;
- № 114 Москва — Краснодар;
- № 480 Санкт-Петербург — Сухуми;
- № 20 Москва — Ростов-на-Дону;
- № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
- № 217 Анапа — Москва;
- № 512 Воркута — Новороссийск.
Максимальное время задержки поездов по состоянию на 06:35 мск составляет около 4 часов.