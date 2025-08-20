Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
19°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.90 / 80.40 20/08 13:50
Нал. EUR 94.20 / 94.50 20/08 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
731
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 860
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 757
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани прокуратура проверила ход капремонта многоэтажки, пострадавшей от пожара
Напомним, работы идут в доме № 38 по улице Октябрьский городок, где в мае текущего года произошел пожар. Осмотрены перекрытия кровли, капитальный ремонт системы отопления и фасада. Жители выразили удовлетворение темпами проводимых работ, озвучили свои пожелания относительно дальнейших этапов восстановления.

В Рязани прокуратура проверила ход капремонта многоэтажки, пострадавшей от пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, работы идут в доме № 38 по улице Октябрьский городок, где в мае текущего года произошел пожар.

Осмотрены перекрытия кровли, капитальный ремонт системы отопления и фасада.

Жители выразили удовлетворение темпами проводимых работ, озвучили свои пожелания относительно дальнейших этапов восстановления.