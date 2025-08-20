В Рязани прокуратура проверила ход капремонта многоэтажки, пострадавшей от пожара
Напомним, работы идут в доме № 38 по улице Октябрьский городок, где в мае текущего года произошел пожар. Осмотрены перекрытия кровли, капитальный ремонт системы отопления и фасада. Жители выразили удовлетворение темпами проводимых работ, озвучили свои пожелания относительно дальнейших этапов восстановления.
