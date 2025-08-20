В пресс-службе Ozon прокомментировали текущую ситуацию с доставкой заказов

Пресс-служба Ozon прокомментировала текущую ситуацию с доставкой заказов.
В компании отметили, что массовых проблем на складах нет. «У нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на 5 объектах в Москве и Санкт-Петербурге», — уточнил представитель Ozon.
Несмотря на это, Ozon продолжает обеспечивать своевременную доставку, выполняя 70% заказов в указанных городах без увеличения числа отмен.
Для решения локальных проблем компания уже предприняла ряд мер: увеличила численность персонала и перенаправила часть товаров на другие склады. Продавцы также получили возможность выбирать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдавать товары в пункты выдачи заказов, чтобы не ждать в очереди.
«В скором времени ситуация стабилизируется», — сказали в пресс-службе.
Кроме того, в Ozon заявили, что компания активно работает над переходом на собственную систему привлечения работников. В первой половине года доля аутсорсинговых сотрудников была снижена с 10% в июне до 5% в июле, чтобы обеспечить качество работы складов до начала высокого сезона.
Ранее сообщили о коллапсе на складах Ozon.