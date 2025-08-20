Рязань
В пресс-службе Ozon прокомментировали текущую ситуацию с доставкой заказов
Пресс‑служба Ozon сообщила, что массовых проблем на складах нет: задержки зафиксированы на 5 из порядка 200 объектов в Москве и Санкт-Петербурге. Компания выполняет 70% заказов в этих городах без роста числа отмен. Также представитель компании уточнил, что для решения проблем Ozon увеличил штат, перераспределил товары на другие склады и дал продавцам возможность выбирать слоты на соседних складах или сдавать товары в пункты выдачи. В пресс‑службе уверяют, что ситуация скоро стабилизируется. Также сообщили о сокращении доли аутсорсеров с 10% в июне до 5% в июле в рамках перехода на собственную систему привлечения сотрудников.

Пресс-служба Ozon прокомментировала текущую ситуацию с доставкой заказов.

В компании отметили, что массовых проблем на складах нет. «У нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на 5 объектах в Москве и Санкт-Петербурге», — уточнил представитель Ozon.

Несмотря на это, Ozon продолжает обеспечивать своевременную доставку, выполняя 70% заказов в указанных городах без увеличения числа отмен.

Для решения локальных проблем компания уже предприняла ряд мер: увеличила численность персонала и перенаправила часть товаров на другие склады. Продавцы также получили возможность выбирать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдавать товары в пункты выдачи заказов, чтобы не ждать в очереди.

«В скором времени ситуация стабилизируется», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, в Ozon заявили, что компания активно работает над переходом на собственную систему привлечения работников. В первой половине года доля аутсорсинговых сотрудников была снижена с 10% в июне до 5% в июле, чтобы обеспечить качество работы складов до начала высокого сезона.

Ранее сообщили о коллапсе на складах Ozon.