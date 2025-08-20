Россиянам рассказали про коллапс на складах Ozon и как долго он продлится

Логистика Ozon нарушилась из‑за отказа от аутсорсеров и перехода на Ozon Job с 1 августа 2025, что вызвало массовый уход опытных сотрудников. Новые работники не справляются с объёмами, увеличились недобросовестные заказы. Эксперт прогнозирует улучшение не раньше чем через 1-2 месяца. Ozon пытается нанимать и менять логику работы, но убытки и удар по репутации уже есть. Покупателям советуют обращаться в поддержку и сохранять переписку. 20 августа в Москве и Петербурге начались задержки: переполненные склады, сотни фур в очереди (слоты для отгрузки открываются с 3 сентября и позже), продавцы несут убытки, новые поставки не принимают.