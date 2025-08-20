Россиянам рассказали про коллапс на складах Ozon и как долго он продлится

Логистическая система Ozon столкнулась с серьезными проблемами из-за ошибок в управлении и перехода на собственную кадровую платформу Ozon Job. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на помощника Депутата Госдумы, старшего преподавателя института международных экономических связей Илью Мосягина.
С 1 августа 2025 года компания отказалась от услуг аутсорсинговых компаний, что привело к массовому уходу опытных сотрудников. Новички не справляются с объемами заказов, что усугубляется увеличением недобросовестных заказов от покупателей.
Экономист Илья Мосягин прогнозирует, что ситуация не улучшится в ближайшие один-два месяца. Ozon уже пытается привлечь новых сотрудников и изменить подход к логистике, но для решения системных проблем потребуется больше времени. Компания понесет убытки из-за простоя грузовиков и отмены заказов, что также повлияет на ее репутацию.
Покупателям, столкнувшимся с задержками, рекомендуется обращаться в службу поддержки Ozon и фиксировать все коммуникации с платформой.
У Ozon 20 августа начались серьёзные проблемы на складах в Москве и Петербурге: заказы массово задерживаются, продавцы терпят убытки, а грузовики ждут в очередях по несколько дней — иногда до пяти. Похожая ситуация в ряде регионов: склады переполнены, вывоз товара замедлился, новые поставки принять нельзя. У ворот скапливаются сотни фур, а свободные слоты для отгрузки есть только с 3 сентября и позже.
Позже пресс-служба Ozon дала комментарий, заявив, что массовых сбоев нет и ситуация скоро стабилизируется.