Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
19°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.90 / 80.40 20/08 13:50
Нал. EUR 94.20 / 94.50 20/08 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
730
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 859
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 756
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 959
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали про коллапс на складах Ozon и как долго он продлится
Логистика Ozon нарушилась из‑за отказа от аутсорсеров и перехода на Ozon Job с 1 августа 2025, что вызвало массовый уход опытных сотрудников. Новые работники не справляются с объёмами, увеличились недобросовестные заказы. Эксперт прогнозирует улучшение не раньше чем через 1-2 месяца. Ozon пытается нанимать и менять логику работы, но убытки и удар по репутации уже есть. Покупателям советуют обращаться в поддержку и сохранять переписку. 20 августа в Москве и Петербурге начались задержки: переполненные склады, сотни фур в очереди (слоты для отгрузки открываются с 3 сентября и позже), продавцы несут убытки, новые поставки не принимают.

Логистическая система Ozon столкнулась с серьезными проблемами из-за ошибок в управлении и перехода на собственную кадровую платформу Ozon Job. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на помощника Депутата Госдумы, старшего преподавателя института международных экономических связей Илью Мосягина.

С 1 августа 2025 года компания отказалась от услуг аутсорсинговых компаний, что привело к массовому уходу опытных сотрудников. Новички не справляются с объемами заказов, что усугубляется увеличением недобросовестных заказов от покупателей.

Экономист Илья Мосягин прогнозирует, что ситуация не улучшится в ближайшие один-два месяца. Ozon уже пытается привлечь новых сотрудников и изменить подход к логистике, но для решения системных проблем потребуется больше времени. Компания понесет убытки из-за простоя грузовиков и отмены заказов, что также повлияет на ее репутацию.

Покупателям, столкнувшимся с задержками, рекомендуется обращаться в службу поддержки Ozon и фиксировать все коммуникации с платформой.

У Ozon 20 августа начались серьёзные проблемы на складах в Москве и Петербурге: заказы массово задерживаются, продавцы терпят убытки, а грузовики ждут в очередях по несколько дней — иногда до пяти. Похожая ситуация в ряде регионов: склады переполнены, вывоз товара замедлился, новые поставки принять нельзя. У ворот скапливаются сотни фур, а свободные слоты для отгрузки есть только с 3 сентября и позже.

Позже пресс-служба Ozon дала комментарий, заявив, что массовых сбоев нет и ситуация скоро стабилизируется.