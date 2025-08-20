Депутаты предложили отправлять «черных вдов» участников СВО в колонию
Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность для «черных вдов» за организацию фиктивных браков с участниками СВО для получения пособий. Инициативу предложили из-за участившихся случаев. Авторы проекта предлагают отправлять «черных вдов» в колонию на 10 лет. Ранее в Госдуме уже разработали новый проект для жен участников СВО. Согласно ему, суд не будет производить раздел доходов одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО, при расторжении брака. Напомним, поводом для этого закона стал случай с разводом бойца СВО из Рязани.
Депутаты предложили отправлять «черных вдов» участников СВО в колонию. Об этом сообщает «Газета. ру».
Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность для «черных вдов» за организацию фиктивных браков с участниками СВО для получения пособий. Инициативу предложили из-за участившихся случаев.
Авторы проекта предлагают отправлять «черных вдов» в колонию на 10 лет.
Ранее в Госдуме уже разработали новый проект для жен участников СВО. Согласно ему, суд не будет производить раздел доходов одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО, при расторжении брака. Напомним, поводом для этого закона стал случай с разводом бойца СВО из Рязани.