Россиянам запретят держать дома росомах, тигров и лис

Запрет вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года. Россиянам нельзя будет держать дома лис, медоедов, собак динго. Также в списке оказались тигры, львы, леопарды, гепарды, пумы, рыси, ягуары, сервалы (кустарниковые кошки), росомахи, снежные барсы, гиеновые собаки и обыкновенные лисицы. Кроме того, в перечне запрещенных к содержанию дома животных указаны моржи, тюлени, все представители семейства медвежьих, волк обыкновенный (в том числе подвид динго), рыжий и гривистый волк.

Россиянам запретят держать дома росомах, тигров и лис. Это следует из документа правительства, передало РИА Новости.

Запрет вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года.

Россиянам нельзя будет держать дома лис, медоедов, собак динго.

Также в списке оказались тигры, львы, леопарды, гепарды, пумы, рыси, ягуары, сервалы (кустарниковые кошки), росомахи, снежные барсы, гиеновые собаки.

Кроме того, в перечне запрещенных к содержанию дома животных указаны моржи, тюлени, все представители семейства медвежьих, волк обыкновенный (в том числе подвид динго), рыжий и гривистый волк.

Ранее стало известно, что в России утвердили список запрещенных к содержанию дома животных.