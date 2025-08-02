Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
23°
Вск, 03
28°
Пнд, 04
23°
ЦБ USD 80.33 0.01 02/08
ЦБ EUR 91.71 -0.17 02/08
Нал. USD 81.21 / 81.80 02/08 08:00
Нал. EUR 94.01 / 94.78 02/08 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Вчера 13:56
419
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 827
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 822
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
7 565
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам запретят держать дома росомах, тигров и лис
Запрет вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года. Россиянам нельзя будет держать дома лис, медоедов, собак динго. Также в списке оказались тигры, львы, леопарды, гепарды, пумы, рыси, ягуары, сервалы (кустарниковые кошки), росомахи, снежные барсы, гиеновые собаки и обыкновенные лисицы. Кроме того, в перечне запрещенных к содержанию дома животных указаны моржи, тюлени, все представители семейства медвежьих, волк обыкновенный (в том числе подвид динго), рыжий и гривистый волк.

Россиянам запретят держать дома росомах, тигров и лис. Это следует из документа правительства, передало РИА Новости.

Запрет вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года.

Россиянам нельзя будет держать дома лис, медоедов, собак динго.

Также в списке оказались тигры, львы, леопарды, гепарды, пумы, рыси, ягуары, сервалы (кустарниковые кошки), росомахи, снежные барсы, гиеновые собаки.

Кроме того, в перечне запрещенных к содержанию дома животных указаны моржи, тюлени, все представители семейства медвежьих, волк обыкновенный (в том числе подвид динго), рыжий и гривистый волк.

Ранее стало известно, что в России утвердили список запрещенных к содержанию дома животных.