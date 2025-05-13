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В России утвердили список запрещенных к содержанию дома животных
В список попал 121 вид животных, среди которых: ядовитые змеи (кобры, мамбы, тайпаны), крупные ящерицы (комодский варан, ящер-ядозуб), все виды крокодилов, хищники (львы, ягуары, гиены), волки, медведи, лисы, экзотика вроде слонов, носорогов и бегемотов, опасные рыбы (акулы, скаты, мурены, угри), крупные птицы и хищные совы, ядовитые пауки и скорпионы. Отмечается, что животных из списка можно содержать только в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах. Запрет вступит в силу с 1 сентября.

В России утвердили список запрещенных к содержанию дома животных. Об этом сообщает ТАСС.

В список попал 121 вид животных, среди которых: ядовитые змеи (кобры, мамбы, тайпаны), крупные ящерицы (комодский варан, ящер-ядозуб), все виды крокодилов, хищники (львы, ягуары, гиены), волки, медведи, лисы, экзотика вроде слонов, носорогов и бегемотов, опасные рыбы (акулы, скаты, мурены, угри), крупные птицы и хищные совы, ядовитые пауки и скорпионы.

Отмечается, что животных из списка можно содержать только в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.

Запрет вступит в силу с 1 сентября.