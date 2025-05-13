В России утвердили список запрещенных к содержанию дома животных
В список попал 121 вид животных, среди которых: ядовитые змеи (кобры, мамбы, тайпаны), крупные ящерицы (комодский варан, ящер-ядозуб), все виды крокодилов, хищники (львы, ягуары, гиены), волки, медведи, лисы, экзотика вроде слонов, носорогов и бегемотов, опасные рыбы (акулы, скаты, мурены, угри), крупные птицы и хищные совы, ядовитые пауки и скорпионы. Отмечается, что животных из списка можно содержать только в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах. Запрет вступит в силу с 1 сентября.
В России утвердили список запрещенных к содержанию дома животных. Об этом сообщает ТАСС.
В список попал 121 вид животных, среди которых: ядовитые змеи (кобры, мамбы, тайпаны), крупные ящерицы (комодский варан, ящер-ядозуб), все виды крокодилов, хищники (львы, ягуары, гиены), волки, медведи, лисы, экзотика вроде слонов, носорогов и бегемотов, опасные рыбы (акулы, скаты, мурены, угри), крупные птицы и хищные совы, ядовитые пауки и скорпионы.
Отмечается, что животных из списка можно содержать только в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Запрет вступит в силу с 1 сентября.