В информационной системе ЗАГСа Рязанской области случился сбой
Отмечается, что оператор ФГИС «ЕГР ЗАГС» предупредил о нестабильной работе системы по техническим причинам. «Предпринимаются все возможные меры для скорейшего восстановления ее штатной работоспособности. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в посте.
